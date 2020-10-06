Бишкек, , 11:28 — REGNUM Глава государственной телерадиокомпании республики Киргизия Жайнак Усен уулу добровольно подал в отставку. Об этом 6 октября сообщили в администрации телеканала.

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"Председатель киргизской телерадиокомпании Жайнак Усен уулу сегодня добровольно подал в отставку», — приводит ТАСС сообщение администрации.

Также там уточнили, что в настоящее время руководство телерадиокомпании практически не сохраняет контроль над ситуацией, так как «приходят какие-то люди с улицы, ведут себя агрессивно и требуют вывести их в эфир», и не дают коллективу телеканала вести его работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заявление об отставке по собственному желанию подал мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов.