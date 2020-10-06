Степанакерт, , 11:23 — REGNUM Степанакерт не станет просить о перемирии. Об этом 6 октября заявил во время брифинга, который транслировался в соцсети Facebook, глава парламента Нагорно-Карабахской республики Артур Товмасян.

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«Уважаемые соотечественники, оставайтесь стойкими. Мы не будет просить перемирия», — сказал он.

Также Товмасян возложил вину за эскалацию конфликта в регионе на военно-политическое руководство Азербайджана и власти Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что главным инициатором обострения конфликта в Нагорном Карабахе был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.