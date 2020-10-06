Дамаск, , 11:22 — REGNUM Главы МИД Абхазии и Сирии Даур Кове и Валид Муаллем 5 октября подписали соглашение о взаимной отмене международных виз для тех, кто прибывает в страну по дипломатическим или служебным паспортам. Об этом сообщает пресс-служба абхазского внешнеполитического ведомства.

По данным министерства, во время встречи Кове и Муаллем также подчеркнули важность учреждения посольства Абхазии в Дамаске.

«Мы смотрим в будущее ради нашего народа, поэтому считаем необходимым объединиться в борьбе против экономического терроризма и санкций, вводимых исключительно в интересах отдельных стран», — сказал на встрече глава МИД Сирии.

Напомним, в Дамаск кроме Кове, также прибыли руководитель администрации президента Абхазии Алхас Квициния и другие официальные лица. Открытие посольства должно пройти сегодня, 6 октября.

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