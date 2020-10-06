Бишкек, , 11:18 — REGNUM Здание министерства внутренних дел Киргизии в Бишкеке захвачено протестующими, сообщает 6 октября издание «Сейчас KG».

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По некоторым данным, внутри здания произошла стычка. Участники протестов направляются в сторону Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), чтобы проникнуть в здание.

Вместе с тем в социальных сетях появились снимки из кабинета главы МВД Киргизии. Кабинет занял назначенный протестующими «комендант Бишкека» Курсан Асанов. Он стал исполняющим обязанности министра внутренних дел, сообщает «Sputnik Киргизия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного перехвата власти в стране.

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