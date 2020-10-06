Москва, , 11:15 — REGNUM Диалог между бундестагом, парламентами Франции, Украины и России для урегулирования ситуации на Украине должен быть задействован. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встреч с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателем Межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» Виктором Медведчуком.

«Несмотря на пандемию, которая в любом случае должна будет уйти в прошлое, мы сейчас думаем о плане работы до конца года, на следующий год, для того, чтобы, невзирая на проблемы и ограничения, можно было бы с нашими коллегами из Германии, из Франции также выстроить отношения, позволяющие внести вклад в урегулирование ситуации на Украине», — сказал Володин.

Володин заявил о необходимости развивать отношения между Государственной думой и Верховной радой Украины.

«Объединяя усилия здоровых сил, мы сможем как можно быстрее покончить с проблемами, которые беспокоят граждан Украины, ну и конечно, беспокоят граждан нашей страны. У нас самая большая граница, история наших народов исчисляется веками. Когда речь идет о наших отношениях, это и культура, это и язык, это и вера, это все то, что влияет на укрепление отношений. Поэтому нам нужно искать здесь точки прикосновения, что мы и делаем. Для политиков это является основой для того, чтобы сесть за общий стол переговоров. Нормандский формат здесь мог бы сыграть большую положительную роль, особенно, работа в рамках парламентского измерения», — отметил Володин.

«Мы считаем, что в период паузы, на которую повлияла пандемия, завершен, мы дальше будем активно работать, привлекать к этой работе наших коллег парламента Германии и Франции», — подчеркнул он.

В ходе встречи отмечалось, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в диалог стран нормандской четверки, но сейчас он должен быть активизирован. По мнению участников встречи, решение многих вопросов можно найти именно в рамках парламентского измерения.