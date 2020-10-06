Дамаск, , 11:15 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает террористов в Сирии и Ливии, заявил президент САР Башар Асад.

«Позвольте мне высказаться откровенно и четко. Эрдоган поддерживает террористов в Сирии, он поддерживает террористов в Ливии», — сказал Асад в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Асад заявил, что главным инициатором обострения конфликта в Нагорном Карабахе был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Также он назвал Турцию инструментом «великих держав и богатых стран», являющихся «соучастниками Турции по поддержке терроризма», для внедрения «в этом регионе их политики, претворения в жизнь их идей».