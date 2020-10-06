Джакарта, , 11:09 — REGNUM Австралийско-индонезийское партнерство по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин на 2012−2020 годы поддерживает достижение целей национального среднесрочного плана развития, сообщает Antara.

«Эта серия совместных достижений включает в себя помощь более чем 70 000 женщин за счет их участия в деятельности более чем 3500 местных групп в 27 провинциях Индонезии», — заявила старший советник программы австралийско-индонезийского партнерства по вопросам гендерного равенства Франциска Индарсиани.

По её словам, программа работала с 13 организациями и более чем 100 местными партнерами в тысячах деревнях по всей Индонезии.

Издание отмечает, что программа принесла положительные изменения, а также дала возможность получить опыт, который повлиял на влияние женщин, а также на их доступ к улучшенным государственным услугам.

Франциска Индарсиани заявила, что женщины в Индонезии, особенно бедные, по-прежнему отстают в различных областях развития, особенно в областях экономического участия и расширения политических прав и возможностей.

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