Бишкек, , 11:10 — REGNUM Заявление об отставке по собственному желанию подал мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба мэрии Бишкека на своей странице в соцсети Twitter.

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"Официально. Мэр Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Кроме того, к нему прикреплена фотография заявления Суракматова с просьбой об отставке. Также в сообщении выражается благодарность подавшему в отставку городскому главе за его службу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время разгоревшихся в центре столице Киргизии беспорядков неизвестные ограбили кафедру базисной и клинической фармакологии Киргизско-Российского славянского университета.