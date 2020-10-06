Бишкек, 6 октября 2020, 11:10 — REGNUM Заявление об отставке по собственному желанию подал мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба мэрии Бишкека на своей странице в соцсети Twitter.
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"Официально. Мэр Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Кроме того, к нему прикреплена фотография заявления Суракматова с просьбой об отставке. Также в сообщении выражается благодарность подавшему в отставку городскому главе за его службу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время разгоревшихся в центре столице Киргизии беспорядков неизвестные ограбили кафедру базисной и клинической фармакологии Киргизско-Российского славянского университета.