Вашингтон, 6 октября 2020, 11:06 — REGNUM США и Китай должны найти пути разрядки напряжённости в их отношениях, а также научиться искать точки соприкосновения для решения задач, затрагивающих интересы и Пекина, и Вашингтона, пишет Дениэл Депетрис в статье, вышедшей 5 октября в The National Interest.
Американский эксперт обращает внимание на то, что заражение президента США Дональда Трампа коронавирусом, который многие называют «китайским вирусом», чревато в еще большей обострить противоречия Пекина и Вашингтон. Однако не один только коронавирус угрожает поставить крест на китайско-американских отношениях. В Вашингтоне Китай в принципе считают опасной и злонамеренной силой, которая стремится добиться глобального доминирования.
Разделает США и Китай целый спектр вопросов от торговли и технологий до кибершпионажа и геополитики. Каждая сторона все больше уверена, что именно она находится на правильной стороне истории и обязана препятствовать другой, чтобы не потерять свое первенство. Те же самые официальные лица США и КНР, которые должны были бы искать путь выхода из конфронтации, напротив обостряют ее. Так, особенно острым поводом для противоречий между США и КНР является Тайвань, оказать поддержку которому готово большинство американских законодателей, в том числе продажей оружия. В Китае такие шаги не могут оставить без ответа.
На фоне все более непростых отношений между Вашингтоном и Пекином многие видные китаеведы в США призвали следующего президента не идти на перезагрузку с КНР. В свою очередь, ряд экспертов и официальных лиц, в том числе сам Трамп, считают целесообразным пойти на полное размежевание США и Китая, что чревато ударом не только по китайской, но и по американской экономике.
Нынешний курс Китая характерен для всех претендующих на статус великой державы государств: страна с помощью новых экономических возможностей проводит модернизацию своей армии, а также укрепляет свое влияние среди соседей и соперников. Пекин стремится не к военным завоеваниям и глобальному доминированию, а к тому, чтобы получить для себя место в качестве глобальной державы.
Опыт взаимоотношений США и Советского Союза показал, что стратегическое противостояние необязательно должно заканчиваться отказом от какого бы то ни было сотрудничества из-за разногласия по конкретным вопросам.
По его словам, недостатка в проблемах, которые совместно могли бы решить Вашингтон и Пекин, нет: пандемия COVID-19, борьба с терроризмом, обеспечение безопасности глобальных рынков. Тем не менее важнее всего для обеих стран предотвратить вооруженного столкновения. Подобный конфликт, который был бы сопряжен с огромными человеческими и экономическими потерями, был бы ужасен, поэтому стороны должны сделать все возможное для того, чтобы его не допустить.