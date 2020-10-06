Вашингтон, , 11:06 — REGNUM США и Китай должны найти пути разрядки напряжённости в их отношениях, а также научиться искать точки соприкосновения для решения задач, затрагивающих интересы и Пекина, и Вашингтона, пишет Дениэл Депетрис в статье, вышедшей 5 октября в The National Interest.

Американский эксперт обращает внимание на то, что заражение президента США Дональда Трампа коронавирусом, который многие называют «китайским вирусом», чревато в еще большей обострить противоречия Пекина и Вашингтон. Однако не один только коронавирус угрожает поставить крест на китайско-американских отношениях. В Вашингтоне Китай в принципе считают опасной и злонамеренной силой, которая стремится добиться глобального доминирования.

Разделает США и Китай целый спектр вопросов от торговли и технологий до кибершпионажа и геополитики. Каждая сторона все больше уверена, что именно она находится на правильной стороне истории и обязана препятствовать другой, чтобы не потерять свое первенство. Те же самые официальные лица США и КНР, которые должны были бы искать путь выхода из конфронтации, напротив обостряют ее. Так, особенно острым поводом для противоречий между США и КНР является Тайвань, оказать поддержку которому готово большинство американских законодателей, в том числе продажей оружия. В Китае такие шаги не могут оставить без ответа.

На фоне все более непростых отношений между Вашингтоном и Пекином многие видные китаеведы в США призвали следующего президента не идти на перезагрузку с КНР. В свою очередь, ряд экспертов и официальных лиц, в том числе сам Трамп, считают целесообразным пойти на полное размежевание США и Китая, что чревато ударом не только по китайской, но и по американской экономике.

«Однако США не нужно идти на перезагрузку с Китаем, чтобы отношения не пошли под откос. Все, что ему нужно сделать, — это начать более трезво рассматривать представляемый Китаем вызов», — подчеркнул Депетрис.

Нынешний курс Китая характерен для всех претендующих на статус великой державы государств: страна с помощью новых экономических возможностей проводит модернизацию своей армии, а также укрепляет свое влияние среди соседей и соперников. Пекин стремится не к военным завоеваниям и глобальному доминированию, а к тому, чтобы получить для себя место в качестве глобальной державы.

«Ни о каком сближении США и Китая в ближайшем будущем не может быть и речи. Но определенная мини-разрядка по конкретным вопросам вполне возможна», — заявил эксперт.

Опыт взаимоотношений США и Советского Союза показал, что стратегическое противостояние необязательно должно заканчиваться отказом от какого бы то ни было сотрудничества из-за разногласия по конкретным вопросам.

«Искусство государственного управления включает в себя понимание того, когда интересы совпадают до такой степени, что сотрудничество становится возможным», — отметил Депетрис.

По его словам, недостатка в проблемах, которые совместно могли бы решить Вашингтон и Пекин, нет: пандемия COVID-19, борьба с терроризмом, обеспечение безопасности глобальных рынков. Тем не менее важнее всего для обеих стран предотвратить вооруженного столкновения. Подобный конфликт, который был бы сопряжен с огромными человеческими и экономическими потерями, был бы ужасен, поэтому стороны должны сделать все возможное для того, чтобы его не допустить.

«Для этого потребуются уравновешенные руководители с обеих сторон, смелое руководство наверху и дипломаты, действительно желающие слушать, а не читать лекции», — подчеркнул он.