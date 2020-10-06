В КПРФ сообщили о давлении накануне встречи президента РФ Владимира Путина с руководством фракции.

«Санкция на атаку была дана, как минимум, одним из «центров силы» в АП РФ — кураторами внутренней политики на уровне не ниже департаментского. Косвенно об этом свидетельствует и факт приглашения Зюганова на встречу с Кириенко в канун встречи лидеров фракций с Путиным. Внутриполитический блок пытается «сгладить углы» и заранее нейтрализовать возможную критику в свой адрес на встрече думцев с Путиным?» — рассуждает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.