6 Октября
 
12:01

Геннадий Зюганов. Дарья Антонова © ИА REGNUM]

11:51

В КПРФ сообщили о давлении накануне встречи президента РФ Владимира Путина с руководством фракции.

«Санкция на атаку была дана, как минимум, одним из «центров силы» в АП РФ — кураторами внутренней политики на уровне не ниже департаментского. Косвенно об этом свидетельствует и факт приглашения Зюганова на встречу с Кириенко в канун встречи лидеров фракций с Путиным. Внутриполитический блок пытается «сгладить углы» и заранее нейтрализовать возможную критику в свой адрес на встрече думцев с Путиным?» — рассуждает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

11:44

Госдума может запретить избирательные участки в школах

Еще один итог единого дня голосования — законопроект, запрещающий размещать избирательные участки в школах, который внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе сСергеем Мироновым.

11:42

Законопроект об отмене трехдневного голосования внесен в Госдуму

По итогам выборов законопроект об отмене трехдневного голосования внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.

11:39

Жириновский требует новых выборов в четырех городах России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также не был доволен голосованием и потребовал провести повторные выборы в четырех городах России, где городские думы набраны исключительно из представителей «Единой России».

11:20

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе видеоконфереции вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам.

«Я поставлю вопрос об обязательной индексации пенсий для работающих пенсионеров в соответствии с принятой поправкой к Конституции», — сказал Миронов.

11:06

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов после единого дня голосования пригрозил политическим дефолтом и борьбой на улицах из-за махинаций на выборах.

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11:06

Сегодня, 6 октября, состоится встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы. Предполагается, что руководители фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» подведут итоги единого дня голосования — не исключено обсуждение новшеств в избирательном законодательстве, в частности, вопросов об отмене муниципального фильтра для парламентских партий, а также о переносе единого дня голосования.

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