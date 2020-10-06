В КПРФ сообщили о давлении накануне встречи президента РФ Владимира Путина с руководством фракции.
«Санкция на атаку была дана, как минимум, одним из «центров силы» в АП РФ — кураторами внутренней политики на уровне не ниже департаментского. Косвенно об этом свидетельствует и факт приглашения Зюганова на встречу с Кириенко в канун встречи лидеров фракций с Путиным. Внутриполитический блок пытается «сгладить углы» и заранее нейтрализовать возможную критику в свой адрес на встрече думцев с Путиным?» — рассуждает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.
Госдума может запретить избирательные участки в школах
Еще один итог единого дня голосования — законопроект, запрещающий размещать избирательные участки в школах, который внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе сСергеем Мироновым.
Законопроект об отмене трехдневного голосования внесен в Госдуму
По итогам выборов законопроект об отмене трехдневного голосования внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.
Жириновский требует новых выборов в четырех городах России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также не был доволен голосованием и потребовал провести повторные выборы в четырех городах России, где городские думы набраны исключительно из представителей «Единой России».
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе видеоконфереции вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам.
«Я поставлю вопрос об обязательной индексации пенсий для работающих пенсионеров в соответствии с принятой поправкой к Конституции», — сказал Миронов.
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов после единого дня голосования пригрозил политическим дефолтом и борьбой на улицах из-за махинаций на выборах.
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Сегодня, 6 октября, состоится встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы. Предполагается, что руководители фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» подведут итоги единого дня голосования — не исключено обсуждение новшеств в избирательном законодательстве, в частности, вопросов об отмене муниципального фильтра для парламентских партий, а также о переносе единого дня голосования.
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