Дамаск, , 11:01 — REGNUM Боевики из Сирии перебрасываются в Нагорный Карабах, Дамаск может это подтвердить. Об этом в интервью РИА Новости заявил сирийский лидер Башар Асад.

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"Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это», — сказал Асад, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее источник издания в сирийской оппозиции сообщил, что в Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, тела 53 из них накануне были доставлены в САР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои с применением тяжелого вооружения, авиации и беспилотников.

Ранее официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что армия Азербайджана применяет для обстрелов столицы Нагорно-Карабахской Республики реактивные системы залпового огня «Смерч», «Полонез», T-300 Kasirga, а также оперативно-тактические ракетные комплексы LORA израильского производства.