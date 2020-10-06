Москва, , 10:59 — REGNUM Экономика Киргизии практически стагнирует последние несколько лет, ВВП страны до 2020 года находился на уровне около $20 млрд, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя акции протеста в Бишкеке.

«Однако спад мировой экономики, значительное снижением курса рубля к доллару и евро очень серьёзно отразились на доходы граждан Киргизии, работающих в России.

В итоге ВВП страны в перовом полугодии 2020 года сократилось почти на 12%. С января курс доллара в Киргизии подрос с 76,00 сомов до 79,60 сомов.

После распада СССР экономика Киргизии постоянно испытывает проблемы. Внятных инвесторов, способствующих устойчивому развитию ключевых отраслей, практически нет.

Добывающая промышленность, энергетика, легкая промышленность, финансовый сектор и сельское хозяйство могли бы стать важнейшими локомотивами экономики Киргизии. Во многом производство завязано на сбыт в России, уровень жизни населения очень низкий.

В крупных городах страны зарплата в среднем составляет $250-$300. На фоне низкой эффективности государственного управления ситуация и до выборов в парламент страны была взрывоопасная.

На 6,5 млн граждан в стране большие амбиции имеют 14 политических партий, это очень много и кто из их спонсоров раскачивает ситуацию в стране скоро станет понятно.

Для экономического прогресса нужны инвестиции и модернизация страны. Но деньги любят прозрачность государственного управления и консенсус в обществе», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киргизии 4 октября прошли парламентские выборы. 5 октября представители не прошедших в парламент партий вышли на протестный митинг у Белого дома в Бишкеке.

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