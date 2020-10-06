Чебоксары, , 11:04 — REGNUM В Большом зале администрации Чебоксар 8 октября в 14:00 состоится первое заседание городского Собрания депутатов седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба представительного органа.

В повестку дня заседания вошли несколько вопросов, среди которых избрание главы города Чебоксары — председателя горсобрания.

На сегодняшний день главой города Чебоксары является Евгений Кадышев, а главой администрации — Алексей Ладыков.

ИА REGNUM напоминает, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков в прошлом году заработал около 1,43 млн рублей, что на 2,2% меньше, чем было в 2018 году. Собственности у главы администрации нет, в безвозмездном пользовании находится квартира площадью 38,1 кв. метра. В безвозмездном пользовании несовершеннолетнего ребёнка — квартира площадью 135,6 кв. метров.

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