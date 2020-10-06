Киев, 6 октября 2020, 10:46 — REGNUM Население Украины не объединится вокруг идеи единого языка, поскольку разговаривает на разных языках. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe, перевод которого 6 октября опубликовала пресс-служба президента Украины.
По его словам, Россия якобы рассчитывала на то, что русскоязычное население Украины выступит против националистических сил, захвативших власть в Киеве в 2014 году.
Он добавил, что в его родном Кривом Роге, где подавляющее большинство населения говорит на русском языке, живут «большие патриоты Украины».
Напомним, гражданскую войну в Донбассе начал Киев вскоре после государственного переворота в начале 2014 года. Население Донбасса отказалось подчиняться незаконному режиму, после чего потребовало федерализации Украины. В ответ в Донбасс были направлены вооружённые силы Украины и банды «добровольцев».
Украинская пропаганда называет гражданскую войну «российской агрессией» и пытается представить Россию как сторону конфликта, что не соответствует действительности.
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