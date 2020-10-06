Киев, , 10:46 — REGNUM Население Украины не объединится вокруг идеи единого языка, поскольку разговаривает на разных языках. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe, перевод которого 6 октября опубликовала пресс-служба президента Украины.

По его словам, Россия якобы рассчитывала на то, что русскоязычное население Украины выступит против националистических сил, захвативших власть в Киеве в 2014 году.

«Всем казалось, что, например, в Днепре и Днепропетровской области, где большинство людей говорит на русском языке, тоже присоединятся к «российской политике», к эскалации конфликта и к расколу в Украине», — считает Зеленский.

Он добавил, что в его родном Кривом Роге, где подавляющее большинство населения говорит на русском языке, живут «большие патриоты Украины».

«Это была большая, трагическая ошибка Кремля в отношении нашей страны… Людей, которые любили, довели до состояния, когда они ненавидят. Вот до чего дошла эта ошибочная политика в желании вернуться в Советский Союз», — уверен Зеленский.

Напомним, гражданскую войну в Донбассе начал Киев вскоре после государственного переворота в начале 2014 года. Население Донбасса отказалось подчиняться незаконному режиму, после чего потребовало федерализации Украины. В ответ в Донбасс были направлены вооружённые силы Украины и банды «добровольцев».

Украинская пропаганда называет гражданскую войну «российской агрессией» и пытается представить Россию как сторону конфликта, что не соответствует действительности.

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