Талас, Киргизия, , 10:39 — REGNUM Горнорудная компания «Альянс Алтын» (входит в состав госконцерна «Русская платина») была вынуждена остановить работы на месторождении золота «Джеруй», пишут киргизстанские СМИ.

Такое решение принято из-за несанкционированного проникновения на территорию производственного участка рудника группы неизвестных лиц. «Около 500 человек из числа местных жителей и захватили месторождение. Первым делом они ограбили склад товаро-материальных ценностей и подожгли здание золотоизвлекающей фабрики», — пишет Kaktus.media.

Российский инвестор подчеркнул, что работы на втором крупнейшем золоторудном месторождении Киргизии будут продолжены только после стабилизации обстановки.

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