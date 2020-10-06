Нур-Султан, , 10:38 — REGNUM Власти Казахстана надеются на скорейшую стабилизацию ситуации в Киргизии в соответствии с Конституцией. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

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Он уточнил, что в Казахстане исходят из исключительной важности укрепления традиционно дружественных взаимоотношений и стратегического партнерства с братской Киргизией.

В республике полагают, что народ Киргизии найдет выход из непростой ситуации в долгосрочных интересах страны, добавил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после объявления предварительных результатов выборов в парламент Киргизии на улицах Бишкека начались беспорядки, вызванные несогласием отдельных групп граждан с итогами голосования. Они захватили здание госкомитета национальной безопасности и Белый дом. В ходе протестов пострадали более ста человек.