Ош, Киргизия, , 10:30 — REGNUM Парламент города Оша принял постановление о снятии Таалайбека Сарыбашова с должности мэра южной столицы Киргизии с должности, пишут киргизстанские СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Киргизии после выборов в парламент — все новости»

За решение об отправке градоначальника в отставку проголосовал 31 из 45 депутатов.

По мнению соратников теперь уже бывшего мэра Оша, уволив Сарыбашова с поста главы муниципалитета, городской парламент «выполнил политический заказ».