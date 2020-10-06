Сеул, , 10:33 — REGNUM С января по 31 августа 2020 года в Южной Корее выявили более 3 000 попыток кражи конфиденциальной дипломатической информации из министерства иностранных дел страны и его зарубежных учреждений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на депутата Национального собрания.

Согласно опубликованным данным, на сайт внешнеполитического ведомства страны было совершено 3399 кибератак.

Большинство атак производились с IP-адресов Китая и США, однако истинное происхождение атак трудно определить, поскольку хакеры используют различные методы маскировки.

Известно, что в 2016 году на сайт МИД Южной Кореи было совершено 4660 атак, в 2017 году — 9394 атаки, в 2018 году — 4552 атаки, в 2019 году — 4751 атака.

«Поскольку внешнеполитическое ведомство обладает более конфиденциальной информацией по сравнению с другими ведомствами, правительству следует разработать комплекс мер по предотвращению утечки информации», — отметил представитель Национального собрания.