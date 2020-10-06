Киев, , 10:26 — REGNUM Некоторые пункты Минских соглашений, а также их последовательность вызывают недовольство. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe, перевод которого 6 октября опубликовала пресс-служба президента Украины.

Он отметил, что недоволен форматом Минских переговоров, а также условиями соглашений, в частности предоставлением Донбассу особого статуса.

«Я лично полностью недоволен именно составом этого формата. Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем…» — рассказал Зеленский.

По его словам, Украина может предложить Донбассу больше полномочий в рамках децентрализации.

«Когда мы говорим об одном из пунктов «Минска» — предоставлении «особого статуса» или изменениях в конституцию… я откровенно говорю, что те детали, которые этот пункт предусматривает, регулируют изменения Конституции согласно с децентрализацией», — добавил президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе невозможно решить без диалога с Россией, ведению которого сопротивляются представители прежней украинской власти.

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