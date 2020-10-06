Киев, 6 октября 2020, 10:26 — REGNUM Некоторые пункты Минских соглашений, а также их последовательность вызывают недовольство. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe, перевод которого 6 октября опубликовала пресс-служба президента Украины.
Он отметил, что недоволен форматом Минских переговоров, а также условиями соглашений, в частности предоставлением Донбассу особого статуса.
По его словам, Украина может предложить Донбассу больше полномочий в рамках децентрализации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе невозможно решить без диалога с Россией, ведению которого сопротивляются представители прежней украинской власти.
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