Москва, , 10:21 — REGNUM События в Карабахе принимают затяжной характер, и появляется все больше возможностей для дипломатии, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Никто реально не может оценить ни масштаб военных потерь техники и военнослужащих, ни количество жертв среди мирного населения и повреждений коммунальной инфраструктуры.

Поэтому сейчас усилия многих стран будут направлены на реализацию гуманитарных проектов при полном прекращении огня.

В этом мало заинтересована Турция, стоящая за спиной Баку, но и для нее есть выгодные предложения», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 октября обсудили потери в войне в Нагорном Карабахе.