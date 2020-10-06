Бишкек, , 10:23 — REGNUM В результате столкновений правоохранителей с участниками протестных акций в столице Киргизии пострадали 190 сотрудников милиции страны. Об этом 6 октября сообщает республиканский центр по предупреждению пыток.

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"В общей сложности за время противостояния различные ранения получили 190 сотрудников милиции», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что шесть человек из этого числа на данный момент пребывают в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о переводе с 6 октября на удаленный формат обучения школьников в Киргизии до стабилизации обстановки в стране приняли власти республики.