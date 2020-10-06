Кострома, , 10:16 — REGNUM Депутаты седьмого созыва Костромской областной думы избрали председателя регионального парламента и руководителей профильных комитетов. Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикером думы в очередной раз стал секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Анохин, а представители оппозиционных партий не получили ни одного ключевого поста.

Наталья Диева © ИА REGNUM

Комментируя распределение мест в Костромской областной думе корреспонденту ИА REGNUM, политолог Николай Сорокин отметил предрешённость выбора, сделанного депутатами

«Избрание Алексея Анохина на пост председателя облдумы абсолютно ожидаемо. Анохин много лет на разных должностях и в разных организациях работал с Сергеем Ситниковым и пользуется его расположением. Впрочем, здесь была определённая интрига — многие считали, что Анохину хотелось бы уйти в Совет Федерации. Но в данной ситуации на этот пост был избран Калашник, за которым стоит главный политический тяжеловес Костромской области — Николай Журавлёв. Избрание Калашника будет способствовать усилению влияния Журавлёва в Совете Федерации. Единственный вопрос состоит в том, как Калашник будет объясняться со своими избирателями. Он был избран по одномандатному округу No 11 и рассказывал избирателям в Заволжье, как он будет представлять их интересы в областной думе. Кто будет выполнять обещанное, пока неизвестно. Если рассматривать представителя в Совете Федерации как лоббиста, то Калашник будет не менее эффективен, чем его предшественник Козлов. Калашник тяготеет к финансово-экономическому блоку, а Козлов занимался оборонной тематикой и военно-патриотическим воспитанием. Думаю, для региона тема экономики всё-таки важнее».

Странным политолог назвал избрание Ивана Богданова на должность председателя комитета по экономической, промышленной политике и предпринимательству.

«Богданов — бывший главврач и партийный работник. Он воспринимается ближе к социальной или политической сфере, но никак не к финансово-экономической. Но то, что Богданов занял освободившуюся должность председателя комитета, объяснимо. Комитет по экономической, промышленной политике и предпринимательству считается одним из ключевых в облдуме, руководить им престижно. А Богданов является одним из лидеров «Единой России» и имеет большой политический вес», — заключил Сорокин.

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