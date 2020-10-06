Ереван, , 10:13 — REGNUM В Нагорном Карабахе с начала эскалации конфликта погибли по меньшей мере 19 мирных жителей, сообщил 6 октября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

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«Девятнадцать человек погибли, есть 80 раненых», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои с применением тяжелого вооружения, авиации и беспилотников.

Ранее официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что армия Азербайджана применяет для обстрелов столицы Нагорно-Карабахской Республики реактивные системы залпового огня «Смерч», «Полонез», T-300 Kasirga, а также оперативно-тактические ракетные комплексы LORA израильского производства.