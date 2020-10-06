Бишкек, , 10:18 — REGNUM Правительство Киргизии перешло на «особый режим» работы из-за протестов в стране, возникших после парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте кабинета министров.

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Киргизское правительство призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию разногласий. Все вопросы, подчеркнули в кабинете министров, необходимо решать в правовом русле.

Правительство «работает в особом режиме». Профильные государственные структуры обеспечивают общественную безопасность и правопорядок, следует из заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке перехвата власти в стране. Он призвал политические партии прекратить манифестации.

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