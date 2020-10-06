Джакарта, , 10:11 — REGNUM Индонезия хочет стать пионером в развитии устойчивого туризма и сохранении окружающей среды, местной культуры и прав человека, включая экономическую жизнь людей в туристических зонах. Об этом, как сообщает Antara, заявил посол Индонезии в Испании.

Посол отметил, что Индонезия была первой страной, подписавшей рамочную конвенцию по этике туризма.

По его словам, конвенция нужна для того, чтобы развитие мирового туризма по-прежнему соответствовало этическому кодексу.

«Также важно предотвратить негативное мнение о том, что туристический сектор может нанести ущерб окружающей среде и местной культуре из-за иностранных ценностей, принесенных туристами», — отметил посол.

Бывший министр туризма Индонезии И Геде Ардика является членом Всемирного комитета по этике туризма на 2018−2021 годы и играет непосредственную роль в преобразовании глобального этического кодекса туризма в международно-правовой документ, имеющий обязательную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар заявил, что Индонезия и ОАЭ продолжают активно сотрудничать в борьбе с пандемией.

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