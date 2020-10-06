Баку, , 10:16 — REGNUM С начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе погибли в общей сложности 27 мирных граждан Азербайджана. Об этом 6 октября сообщает азербайджанская генпрокуратура.

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«В результате обстрелов с армянской стороны населенных пунктов Азербайджана с 27 сентября по сегодняшний день погибли 27 гражданских лиц», — говорится в сообщении и добавляется, что 141 человек был по той же причине ранен.

Также указывается, что пострадали 63 гражданских объекта и 376 жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 6 октября посетит с визитом Азербайджан.