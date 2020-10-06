Усть-Кут, Иркутская область, , 09:59 — REGNUM Глава Усть-Кута Александр Душин арестован. Он будет находиться под арестом до конца срока следствия. Об этом сообщает Ustkut.irk.today со ссылкой на региональное управление СКР.

Напомним, Александр Душин был задержан в аэропорту Иркутска 2 октября. Он подозревается в том, что ещё в 2019 году участвовал в махинациях с муниципальным контрактом на выполнение работ по благоустройству.

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По данным следствия, несмотря на то, что подрядчик выполнил работы не в полном объеме, ему на основании подложных документов из федерального, областного и местного бюджетов были оплачены работы на общую сумму более 40 млн рублей.