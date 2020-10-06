Киев, , 09:57 — REGNUM Глава Европейского совета Шарль Мишель намерен задать президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос о верховенстве права на Украине. Об этом сообщило 5 октября издание «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники в учреждениях ЕС.

«Меморандум о макрофинансовой помощи предусматривает изменение законодательства о судебной реформе в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии… Также мы будем говорить о СБУ», — сообщил изданию один из собеседников.

Европейские чиновники также намерены обсудить половинчатость украинских реформ.

«Когда речь идёт об институтах или о принятии законов в сфере верховенства права, то стакан, скорее, наполовину полон. Но он наполовину пуст, когда речь идёт об имплементации», — рассказал украинским журналистам неназванный еврочиновник.

По данным журналистов «Интерфакс — Украина», на саммите Украина — ЕС, который начнётся 6 октября в Брюсселе, стороны подпишут соглашения на общую сумму €60 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько депутатов Европарламента направили открытое письмо главе украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Давиду Арахамии, в котором подтвердили заявления о возможном прекращении кредитования Украины из-за «неправильного» назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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