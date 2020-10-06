Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен вернуться к участию в предвыборной кампании после выздоровления от COVID-19. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

«В скором времени я вернусь к предвыборной кампании!» — пообещал американский лидер.

При этом он добавил, что «лживые СМИ» предъявляют лживые итоги социологических опросов. Газета The Wall Street Journal и телекомпания NBC опубликовали 5 октября результаты опроса, согласно которым Трамп на 14% проигрывает своему сопернику, демократу Джозефу Байдену.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп покинул госпиталь Уолтера Рида, где его лечили от коронавирусной инфекции, и прибыл в Белый дом.

Читайте также: Трамп объявил об исцелении

А также: Главный эпидемиолог США не исключил ухудшения здоровья Трампа