Бишкек, , 09:43 — REGNUM В Киргизии оппозиция намерена выдвинуть бывшего депутата парламента Садыра Жапарова на пост премьер-министра страны. Об этом 6 октября заявил представитель оппозиционной партии «Мекенчил».

"Оппозиция хочет видеть на посту премьер-министра Садыра Жапарова», — цитирует его «Интерфакс».

Также представитель одной из оппозиционных партий заявил, что она намерена добиться отстранения Сооронбая Жээнбекова от занимаемой им должности президента Киргизии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после объявления предварительных результатов выборов в парламент Киргизии на улицах Бишкека начались беспорядки, вызванные несогласием отдельных групп граждан с итогами голосования. Они захватили здание госкомитета национальной безопасности и Белый дом. В ходе протестов пострадали более ста человек.

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