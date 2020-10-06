Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией Дональда Трампа может иметь далекоидующие последствия для внешней политики и национальной безопасности США, пишет американский политолог Миха Зенько в статье, вышедшей 5 октября в The Foreign Policy.

«Никто не может сделать вид, что знает, как будет развиваться диагноз COVID-19 президента Дональда Трампа, но некоторых последствий для национальной безопасности США избежать будет невозможно», — подчеркнул политолог.

Прежде всего самым существенным последствием заражение Трампа может то, что он изменит свой взгляд на серьезность вируса и пойдет на взаимодействие с противниками-демократами для сокращения сопряженного с патогеном ущерба. Однако такое развитие событий Зенько считает маловероятным, поскольку Трамп доказал свое неумение пересматривать позицию по ключевым вопросам.

«Таким образом, президент никогда не станет относиться к COVID-19 всерьез, поэтому никуда не исчезнут пренебрежение к вирусу и общая некомпетентность федерального правительства», — указал политолог.

Затем в случае проявления даже легких симптомов, не говоря уже о тяжелом течении болезни, принятие Трампом внешнеполитических решений может быть нарушено. А поскольку излюбленным его инструментом является военная сила, он вполне может пойти на ту или иную эскалацию, чтобы отвлечь внимание от своего состояния здоровья или чтобы продемонстрировать свою жесткость.

Более того, противники США может увидеть в заболевании Трампа возможность — время, в течение которого можно пойти на достижении своих целей и не бояться мгновенных ответных шагов Вашингтона. Однако и этот сценарий маловероятен, поскольку с приходом в Белый дом Трампа США давно демонстрируют рассеянность во внешней политике.

«Администрация не смогла выполнить никаких действительно значимых двусторонних экономических или дипломатических соглашений, отказалась от своей традиционной руководящей роли (в пользу Китая) в международных организациях и в значительной степени оттолкнула своих союзников, что сделало достижение общих глобальных целей невозможным. Короче говоря, Америка быстро превратилась в ленивую сверхдержаву», — отметил политолог.

Наконец, с заражением Трампа от и без того микроскопической репутации его администрации теперь не осталось и следа после каскада противоречивых и ложных заявлений относительно COVID-19.

«Если администрация Трампа не может рассказать правдиво и правдоподобно о здоровье своих сотрудников, кто поверит ей во время острого кризиса национальной безопасности?» — задался вопросом автор.

В качестве примера такого кризиса Зенько называет масштабный захват неизвестными заложников в том или ином дипломатическом учреждении или разрушительную кибератаку, в результате которой гибнут граждане США и источник которой можно определить с невысокой точностью.

Напомним, диагноз COVID-19 был подтвержден у Трампа и его жены Мелании 2 октября. Первую леди поместили на карантин в Белом доме, американскому же лидеру потребовалась госпитализация — он был направлен в военный госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Выписали Трампа 5 октября, в связи с чем он записал из Белого дома видеообращение, в котором призвал жителей страны не бояться коронавирусной инфекции.