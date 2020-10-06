6 октября 2020 | Время чтения 2 мин

В ближайшие дни события в Киргизии будут развиваться крайне динамично и весьма непредсказуемо. Основная интрига – то, как победители поделят между собой государственные посты и что будут делать проигравшие.

Григорий Михайлов, , 10:10 — REGNUM В результате столкновений вечером и ночью 5 октября сторонники партий, проигравших на парламентских выборах, захватили здания Белого дома и Комитета нацбезопасности в Бишкеке.

Белый дом. Бишкек. Утро 6 октября

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ИА REGNUM представляет краткую оценку ситуации на утро 6 октября.

Ситуация в Бишкеке спокойная. По городу можно передвигаться с соблюдением минимальных мер предосторожности. Нападений на магазины, иностранцев и т. п. не зафиксировано.

Все системы жизнеобеспечения работают нормально. Телефонная связь и интернет сильно сбоили накануне, ровно до того момента, как толпа протестующих захватила здание Комитета нацбезопасности.

Практически все магазины в Бишкеке работают в стандартном режиме. С банками сложнее — Нацбанк республики рекомендует коммерческим банкам приостановить работу на неопределенное время.

Белый дом частично разграблен, сильно пострадал медиацентр при парламенте (находится в этом же здании). Митингующие разгромили часть кабинетов, выкинув в окна документы и некоторые вещи.

По итогам столкновений ранения получили более 500 человек, один скончался.

Точное местонахождение президента Сооронбая Жээнбекова неизвестно. Его нет в Белом доме — это точно. Пресс-служба президента распространила видеозапись, на которой посеревший лицом глава государства заявил, что приказал силовикам не открывать огонь по протестующим, и обвинил отдельные силы в попытке захвата власти. Что примечательно — поименно силы президент назвать не решился.

неизвестно. Его нет в Белом доме — это точно. Пресс-служба президента распространила видеозапись, на которой посеревший лицом глава государства заявил, что приказал силовикам не открывать огонь по протестующим, и обвинил отдельные силы в попытке захвата власти. Что примечательно — поименно силы президент назвать не решился. Победившие в результате противостояния политические партии заняты разделом государственных постов. Уже назначен новый и. о. главы Комитета нацбезопасности и новый и. о. генпрокурора. Отдельные группы политиков пытались взять под контроль главный телеканал страны.

Идут попытки захвата контроля над предприятиями. На золотой рудник Джеруй ворвалась группа неизвестных. Работы приостановлены.

Митингующие освободили из заключения нескольких политиков, в том числе Алмазбека Атамбаева, Сапара Исакова , Садыра Жапарова .

И.о. генпрокурора объявил в розыск лидеров одного из сильнейших южных кланов Киргизии — Искандера, Раимбека и Тилека Матраимовых . Они же возглавляют партию «Мекеним Кыргызстан».

Они же возглавляют партию «Мекеним Кыргызстан». На юге Киргизии, в Оше, брат президента провел митинг, на котором собралось несколько сотен сторонников. Асылбек Жээнбеков заявил о незаконности происходящих в столице событий.

В ближайшие дни события в Киргизии будут развиваться крайне динамично и весьма непредсказуемо. Основная интрига — то, как победители поделят между собой государственные посты и что будут делать проигравшие.

Людей и оружия у сторон достаточно, поэтому в случае, если участники конфликта не смогут договориться мирно, ситуация может резко накалиться.