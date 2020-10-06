Найроби, , 09:31 — REGNUM Начальник полиции Кении распорядился арестовать двух депутатов парламента в связи с организацией потасовки между политическими оппонентами, в результате которой два человека погибли и несколько получили ранения. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Ндинди Ньоро и Элис Вахоме подозревают в найме людей для разжигания столкновений между сторонниками президента Ухуру Кеньятты и теми, кто поддерживает его заместителя Уильяма Руто.

Начальник полиции Хиллари Мутьямбай также распорядилась, чтобы транспортные средства, нанятые для «головорезов», были выслежены и изъяты до конца проведения расследования.

Сторонники президента Кеньятты и его заместителя Руто забрасывали друг друга камнями и жгли шины у церкви в центральной Кении. Полиция, чтобы разогнать участников столкновений, применила слезоточивый газ, часть которого попала в церковь.

Два лидера конфликтуют во многом из-за намерения Руто баллотироваться на пост президента через два года, когда Кеньятта должен будет уйти в отставку.