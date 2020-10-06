Приштина, , 09:34 — REGNUM Глава косовской партии Движение за самоопределение и бывший премьер-министр края Альбин Курти в понедельник, 5 октября, заявил, что одной из основных проблем самопровозглашенного Косово является то, что осужденные выходят из тюрем еще более ошельмованными и возвращаются туда из-за отсутствия внимания и усилий по их реабилитации и реинтеграции со стороны общества.

На своей странице в социальной сети Facebook политик также сообщил о проблеме повторной виктимизации жертв в ходе судебного процесса, причиной чего, по его словам, является строение судебной системы, которое не ставит своей целью возмещение вреда, причиненного преступлением.

По словам Курти, сейчас система здравоохранения Косово способствует росту рецидивизма.

Заявления были сделаны политиком после беседы с Брунильдой Пали, экспертом из Бельгии в области реабилитации бывших заключенных.

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