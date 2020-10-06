Таллин, , 09:22 — REGNUM Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил о намерении забрать останки погибших при гибели парома «Эстонии». По его словам, миссия по поднятию тел будет иметь гуманитарный характер. Об этом 5 октября сообщила газета Expressen.

Напомним, что в конце сентября был показан документальный фильм Discovery, где публике были представлены новые обстоятельства трагедии, унесшей жизни более 850 человек. С помощью специальной техники для работы на глубине съемочной группе удалось обнаружить 4-метровую пробоину в корпусе судна.

Сразу после этого в эстонских и шведских средствах массовой информации начали распространяться предположения, что к гибели «Эстонии» привело ее столкновение со шведской подводной лодкой. Однако в настоящее время работа аквалангистов не представляется возможной, поскольку сам затонувший паром и территорию вокруг него защищены законом, запрещающим нарушать покой захоронения.

Тем не менее, Хельме настаивает на том, что затопленный паром ходил под эстонским флагом, поэтому официальный Таллин будет рассматривать судно с точки зрения экстерриториальности.

«Если мы хотим положить конец спекуляциям и теориям заговора, мы должны спуститься на глубину и осмотреть судно», — заявил Хельме, упомянув о необходимости «гуманитарной миссии» — поднятии тел погибших на поверхность.

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