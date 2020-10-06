Бишкек, , 09:17 — REGNUM В Бишкеке из СИЗО освободили экс-главу администрации президента Киргизии Фарида Ниязова. Об этом 6 октября рассказали в штабе киргизской Социал-демократической партии.

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«Фарид Ниязов вышел на свободу из следственного изолятора №1», — приводит ТАСС слова представителя штаба.

Также известно, что Ниязов был подозреваемым в причастности к попытке захвата власти и организации массовых беспорядков в августе минувшего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в республике произошла попытка незаконного захвата власти.