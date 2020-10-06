Бишкек, , 09:02 — REGNUM В Киргизии протестующие заявили, что провозглашают новым «мэром» столицы Бишкека Жоошбека Коеналиева от проигравшей на выборах партии «Республика». Об этом 6 октября сообщил представитель муниципалитета.

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"Протестующие захватили здание. Они сказали нам, что назначают нового мэра — Жоошбека Коеналиева», — цитирует его РИА Новости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после объявления предварительных результатов выборов в парламент Киргизии на улицах Бишкека начались беспорядки, вызванные несогласием отдельных групп граждан с итогами голосования. Они захватили здание госкомитета национальной безопасности и Белый дом. В ходе протестов пострадали более ста человек.

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