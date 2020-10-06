Варшава, , 08:56 — REGNUM 5 октября глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил, что по согласованию с Европейской службой внешних связей и странами-членами ЕС в Варшаве и Вильнюсе приняли решение отозвать своих послов из Белоруссии для консультаций. Об этом польский министр написал в Twitter.

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Збигнев Рау в своей публикации также поблагодарил Брюссель «за солидарность, проявленную с Польшей и Литвой в вопросе белорусского политического кризиса».

»Поддержка усилий белорусов в деле демократизации их страны остается приоритетом. Нам нужны каналы связи и возможности, чтобы мы могли действовать для построения суверенной и демократической Белоруссии. Любые попытки противиться этому процессу встретят недвусмысленный и солидарный ответ», — сказал Рау.

Напомним, 2 октября Минск отозвал своих послов в Польше и Литве в белорусский МИД для консультаций, а Варшаве и Вильнюсу предложил сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии — из-за их «деструктивной деятельности».