Вашингтон, 6 октября 2020, 08:55 — REGNUM Правительство США лишило визы бывшего работника посольства Украины в США Андрея Телиженко. Об этом сообщила 5 октября газета The Washington Post.
Журналисты издания напомнили, что Телиженко тесно сотрудничал с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
Отмечается, что визу аннулировали одновременно с другими мерами со стороны США направленными на нейтрализацию «российского влияния» на выборы в США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве США на Украине рассказали о том, что люди, сотрудничающие с «активным российским агентом», депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачом, могут также подвергнуться санкциям со стороны США.
И Деркач, и Телиженко ранее публиковали данные, свидетельствующие о коррупционных связях предыдущего руководства Украины с членами Демократической партии США.
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