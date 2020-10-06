Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Правительство США лишило визы бывшего работника посольства Украины в США Андрея Телиженко. Об этом сообщила 5 октября газета The Washington Post.

Журналисты издания напомнили, что Телиженко тесно сотрудничал с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Отмечается, что визу аннулировали одновременно с другими мерами со стороны США направленными на нейтрализацию «российского влияния» на выборы в США.

«Отзыв [визы], о котором до сих пор не сообщалось, произошёл незадолго до того, как минфин США объявил о санкциях против другого украинца, сотрудничавшего с Джулиани — депутата Андрея Деркача — назвав его «активным российским агентом, действовавшим в течение десятилетий», — сказано в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве США на Украине рассказали о том, что люди, сотрудничающие с «активным российским агентом», депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачом, могут также подвергнуться санкциям со стороны США.

И Деркач, и Телиженко ранее публиковали данные, свидетельствующие о коррупционных связях предыдущего руководства Украины с членами Демократической партии США.

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