Бишкек, , 08:59 — REGNUM Попытка незаконного захвата власти произошла в Киргизии, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков. Видеообращение киргизского лидера опубликовано на YouTube.

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"Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть», — сказал Жээнбеков и пояснил, что нарушение общественного порядка произошло под предлогом недовольства этих сил итогами выборов.

Участники протестов не подчинялись правоохранителям, избивали медиков и устроили погромы. Руководство страны принимало все меры во избежание обострения ситуации, добавил он.

«Чтобы не было кровопролития, я отдал силовикам приказ не открывать огонь», — сказал президент.

Жээнбеков допустил отмену итогов выборов по результатам изучения Центризбиркомом нарушений при голосовании. Политические партии он попросил успокоить сторонников и прекратить манифестации, а граждан призвал сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста оппозиционных сил прошла на площади Ала-Тоо в центре Бишкека. В ночь на 6 октября митингующие заняли Белый дом и добились освобождения из-под стражи в СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

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