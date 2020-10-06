Страсбург, Франция, , 08:58 — REGNUM Европейский суд по правам человека принял иски в отношении Северной Македонии от двух групп бывших македонских чиновников.

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Как сообщили в албанском новостном агентстве Telegrafi в понедельник, 5 октября, в первую группу вошли бывший министр транспорта и связи Миле Янакиески, экс генеральный секретарь правительства Кирилл Божиновски и Киро Тодоровски, а во вторую — бывший премьер-министр Македонии Никола Груевски, бежавший из страны в 2018 году после вынесения приговора по делу о коррупции и получивший убежище в Венгрии, Сашо Миялков, Миле Янакиески, Гордана Янколоска, Тони Трайковски, Эдмонд Темелько, Владимир Талевски и Тони Якомовски.

Все истцы принадлежат к македонской партии ВМРО-ДПМНЕ) (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство), ныне находящейся в оппозиции, и обвиняют правительство СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) в использовании правовой системы для преследования политических соперников.

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Министр здравоохранения Северной Македонии Боян Маричич в воскресенье, 4 октября, сообщил, что судебная процедура находится в начальной стадии.

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