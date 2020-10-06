Вашингтон, , 08:42 — REGNUM США, вышедшим в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действий, не победить в борьбе за введение новых международных санкций против Ирана, указывает Тревор Филсет в статье, вышедшей 5 октября в The National Interest.

Автор указывает на то, что США, отказавшиеся выполнять условия ядерной сделки, не смогли задействовать «механизм возврата» — положение соглашения, позволяющего Вашингтону в случае неисполнения Тегераном собственных обязанностей вновь вводить санкции против Исламской Республики. В результате администрация Дональда Трампа не смогла добиться от других стран — участниц ядерной сделки поддержки в продлении эмбарго на поставки оружия, срок действия которого истекает в ближайшие недели.

Таким образом, с прекращением эмбарго Иран начнет активно закупать оружие у России и Китая, прежде всего современную авиацию для замены устаревших летательных аппаратов.

«Администрация Трампа, чьи возможные действия неясны, окажется в сложном положении. Она может либо согласиться с такой продажей, либо усилить давление и попытаться убедить РФ и КНР не продавать Ирану оружие с помощью угроз ответных действий», — указывает Фислет.

«Но если Россия и Китай сочтут это блефом Америки и все-таки начнут продавать оружие, а страны Европы по-прежнему не будут следовать примеру администрации Трампа, совсем непонятно, какие следующие шаги ей предпринимать», — добавил он.

И все же, каким бы ни было решение, в случае переизбрания Трампа в ноябре ключевой темой его второго срока станет конфронтация с Ираном.