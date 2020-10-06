Вашингтон, 6 октября 2020, 08:42 — REGNUM США, вышедшим в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действий, не победить в борьбе за введение новых международных санкций против Ирана, указывает Тревор Филсет в статье, вышедшей 5 октября в The National Interest.
Автор указывает на то, что США, отказавшиеся выполнять условия ядерной сделки, не смогли задействовать «механизм возврата» — положение соглашения, позволяющего Вашингтону в случае неисполнения Тегераном собственных обязанностей вновь вводить санкции против Исламской Республики. В результате администрация Дональда Трампа не смогла добиться от других стран — участниц ядерной сделки поддержки в продлении эмбарго на поставки оружия, срок действия которого истекает в ближайшие недели.
Таким образом, с прекращением эмбарго Иран начнет активно закупать оружие у России и Китая, прежде всего современную авиацию для замены устаревших летательных аппаратов.
И все же, каким бы ни было решение, в случае переизбрания Трампа в ноябре ключевой темой его второго срока станет конфронтация с Ираном.