Бишкек, , 08:43 — REGNUM Дипломатическое представительство России в Киргизии ведет свою работу в обычном режиме. Об этом 6 октября сообщил пресс-секретарь посольства РФ в стране Виктор Харченко.

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"В данный момент посольство России работает в обычном режиме», — приводит его слова ТАСС.

При этом в ночь на 6 октября зачинщики беспорядков в Бишкеке, организованных после парламентских выборов в Киргизии, захватили здание мэрии города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько сотен жителей города Ош вышли на митинг в поддержку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.