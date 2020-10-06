Бишкек, , 08:41 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии решила отложить на неопределенный срок возобновление в школах Бишкека учебы в обычном режиме для учащихся вторых-шестых классов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

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Официальной причиной чиновники назвали рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Неофициальной причиной учителя считают нестабильную политическую обстановку и массовые беспорядки, которые устроили недовольные итогами парламентских выборов сторонники 11 проигравших партий.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в столице Киргизии выявлено 164 новых случая коронавируса, в том числе в Бишкеке — 20. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 47 799 случаев COVID-19.