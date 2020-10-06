Махачкала, , 08:55 — REGNUM Республика Дагестан под руководством Владимира Васильева сделала серьезный рывок в социально-экономическом развитии, считает мэр Махачкалы Салман Дадаев. По мнению градоначальника, в качестве советника президента России Васильев сумеет внести существенный вклад в развитие страны.

Накануне, 5 октября, Владимир Васильев досрочно покинул пост главы Дагестана, проработав в этой должности три года, после чего президент РФ Владимир Путин назначил его своим советником. Врио руководителя республики стал генерал-полковник Сергей Меликов.

«Дагестан в последние годы сделал серьезный рывок в социально-экономическом развитии, и это по достоинству было оценено президентом России. Уверен, что будучи в новом статусе Владимир Абдуалиевич внесет существенный вклад в развитие нашей страны, а значит и нашей республики», — написал Дадаев у себя в Instagram.

Мэр, возглавивший Махачкалу при Васильеве (в январе 2019 года), поблагодарил того за оказанное ему доверие, наставничество, а также за поддержку проектов, благодаря которым, по его словам, в городе удалось улучшить социальную и транспортную инфраструктуры.

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