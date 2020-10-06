Вашингтон, , 08:36 — REGNUM В сувенирном магазине Белого дома в продаже появилась памятная монета, посвященная «победе президента США Дональда Трампа над коронавирусом». Об этом сообщается на сайте магазина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна — все новости»

Изображение памятной монеты пока не представлено, первая партия будет изготовлена к 14 ноября, сейчас можно оформить заказ. Стоимость одной монеты составляет $100.

По словам дизайнера сувенира Тони Джаннини, монета посвящена «личной победе» Трампа над «смертельным вирусом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп записал из Белого дома видеообращение, в котором призвал жителей страны не бояться коронавирусной инфекции. Он также призвал американцев быть решительными и не позволять коронавирусу управлять их жизнями.

Читайте также: Главный эпидемиолог США не исключил ухудшения здоровья Трампа