Киев, , 08:36 — REGNUM Украина планирует закупить у Турции партию ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом заявил гендиректор госкомпании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря, сообщило 5 октября издание «Левый берег».

«Украина планирует получить 48 беспилотников, которые минобороны планирует поставить на вооружение в ВСУ», — рассказал он.

Чиновник отметил, что Украина и Турция могут также создать совместное предприятие для производства данных БПЛА. На Украине будет производиться крупноузловая сборка, что позволит на треть уменьшить цену конечного изделия.

Журналисты издания отметили, что на вооружении Турции стоит 107 таких аппаратов. Они имеют размах крыла 12 м, радиус действия — 150 км и максимальную полезную нагрузку 55 кг.

Напомним, ранее стало известно о том, что в течение 2020 года украинские вооружённые формирования могут получить три наземных пункта управления беспилотниками, каждый из которых способен вести одновременно 3−4 БПЛА.

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