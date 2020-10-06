Махачкала, , 08:33 — REGNUM Назначение Сергея Меликова временно исполняющим обязанности главы Дагестана позволяет надеяться, что жизнь в регионе станет лучше. Об этом на своей странице в Instagram написал председатель Народного собрания (парламента) республики Хизри Шихсаидов.

Накануне, 5 октября, Владимир Васильев, возглавлявший Дагестан с октября 2017 года, досрочно покинул свой пост. Президент России Владимир Путин принял отставку руководителя региона и сделал его своим советником. Врио главы республики назначен генерал-полковник Сергей Меликов, который с сентября 2019 года был сенатором от Ставропольского края.

«Приход Меликова, нового врио главы Дагестана — это надежды на лучшую жизнь, на близость и уважение к народу. Да сбудутся наши мечты, чтобы власть и народ были едины!» — написал спикер парламента.

Шихсаидов пожелал Васильеву здоровья и успехов на новом поприще, а также отметил, что он у руля республики «сделал все, что мог».

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