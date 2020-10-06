Баку, , 08:20 — REGNUM Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с первым замгоссекретаря США Стивеном Бигэном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 6 октября сообщили в МИД республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

"Байрамов проинформировал Бигэна о последней эскалации в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представитель США заявил об обеспокоенности эскалации напряжённости в регионе, подчеркнув важность диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости как можно скорее остановить войну в Нагорном Карабахе заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Глава МИД РФ выразил «серьёзную озабоченность в связи с непрекращающимися боевыми действиями на линии соприкосновения и ростом жертв среди мирного населения». Он призвал Баку и Ереван прекратить боевые действия.