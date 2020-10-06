Бразилиа, , 08:23 — REGNUM Власти Бразилии приняли решение о продлении ещё на 30 дней запрета на въезд для иностранцев в страну. Об этом 5 октября сообщило официальное издание федерального бразильского правительства «Официальный вестник Союза».

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При этом уточняется, что данный запрет не распространяет свое действие на граждан Бразилии, их родственников и граждан других государств, которые имеют вид на жительство в стране.

Также указывается, что разрешены авиарейсы в шесть из 27 бразильских штатов (Гояс, Мату-Гросу-ду-Сул, Риу-Гранди-ду-Сул, Рондония, Рорайма и Токантинс), и сообщается, что соответствующее распоряжение подписано главой минздрава страны Эдуардо Пасуэлло и министром юстиции Андре Мендонса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бразилии за минувшие стуки было выявлено свыше 11 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.